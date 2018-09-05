Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы» — картина посвящена вывезенным в Германию во время Второй мировой войны произведениям искусства.

«С глубоким сожалением сообщаем, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу «Похищенные сокровища Европы», которое компания Невафильм планировала выпустить 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них», — сообщили в прокатной компании CinemaEmotion.



«Очевидная мечта минкульта «заклеить стикерами» всю нашу историю... О времена, а нравы... Причина очевидно та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм «Обынковенный фашизм» — показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники...», — написал в Facebook гендиректор кинокомпании «Невафильм» Олег Березин.​Мировая премьера ленты «Похищенные сокровища Европы» состоялась 13 марта 2018 года.