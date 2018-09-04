Совладелец сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу благодаря новому закону

Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак 4 сентября освободился из колонии. Копейский городской суд удовлетворил ходатайство Зака «О снижении наказания в связи с применением нового закона».

Газета «КоммерсантЪ-Прикамье», уточняет, что он смог выйти на свободу после принятия изменений в ст. 72 УК РФ, которые приравнивают один день нахождения в СИЗО к полутора дням в колонии. Благодаря этому срок Зака сократили на 13 месяцев.

Пожар в клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек, произошел в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. В апреле 2013 года Зака признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд приговорил Зака девяти годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» были осуждены семь человек.