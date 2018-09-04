В «день тишины» Путин и Медведев поддержат Собянина на открытии концертного зала в «Зарядье»

За день до голосования за мэра Москвы, когда запрещена любая агитация, кандидат Сергей Собянин вместе с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым откроют концертный зал в парке «Зарядье».

Публичная встреча Путина с основным кандидатом на губернаторских выборах — важный политический жест и неотъемлемая часть избирательной кампании многих губернаторов. Однако, по мнению Мосгоризбиркома, встреча кандидата в мэры с президентом накануне дня голосования агитацией не является, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то. Жизнь-то в городе идет, тем более это день города. Никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет», — сказал председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Прямой агитации там, скорее всего, не будет, но то, что это информационное присутствие одного кандидата в СМИ - это очевидно. Это тот самый случай, когда вроде бы ничего не нарушается, но все понимают, что это издевательство», — считает политолог Александр Кынев.

По его словам, несмотря на законодательные ограничения, у одних кандидатов есть преимущества появляться в СМИ за счет профессиональной деятельности, а у других нет.