В Саратове на женщину завели дело за частушки о судьях

За публикацию частушек, обличающих судей Саратова, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 42-летней Наталии Ковалевой.

Уголовное дело заведено по ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием интернета), сообщает «Интерфакс».

Сама Ковалева рассказала, что в 2013 году стала жертвой мошенников: по их просьбе перевела 400 тыс. руб. в один из банков, а потом в течение нескольких лет безуспешно пыталась вернуть деньги через суд. По ее мнению, «судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств». Частушки она назвала способом обратиться к компетентным органам о коррупции, беззаконии и преступлениях судей.