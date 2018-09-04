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Сотрудник центра «Э» стал фигурантом уголовного дела о пытках

04.09.2018

В Карачаево-Черкесской Республике в отношении 34-летнего заместителя начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Заявление о пытках в следственный комитет написал 38-летний местный житель. Он рассказал, что сотрудники полиции центра «Э» склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний, а после отказа его стали  пытать, в том числе и электрическим током. Показания подтвердило судебно-медицинское обследование.

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