Сотрудник центра «Э» стал фигурантом уголовного дела о пытках

В Карачаево-Черкесской Республике в отношении 34-летнего заместителя начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Заявление о пытках в следственный комитет написал 38-летний местный житель. Он рассказал, что сотрудники полиции центра «Э» склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний, а после отказа его стали пытать, в том числе и электрическим током. Показания подтвердило судебно-медицинское обследование.