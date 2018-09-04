Леонид Волков о предупреждении Google

ЦИК, РКН и Генпрокуратора направили в Google (владельца Youtube) письма о недопустимости распространения видео, агитирующих прийти на митинг 9 сентября. Мол, это вмешательство в выборы (!), незаконная агитация (!!) и все такое. Грозят блокировками, ясное дело.

То есть вот ЦИК, орган, отвечающий за проведение выборов, в письме иностранной кампании прямо врет о законодательстве, за соблюдение которого ЦИК отвечает.

Разъясняю.1. Да, мы покупаем рекламу на Youtube (а также и в Instagram), делаем платное промо наших митингов и прочих мероприятий. Мы делали это перед всеми массовыми митингами, начиная с 26 марта 2017 года, делаем это перед 9 сентября, и будем делать дальше.

2. Это вообще единственный канал массового информирования, который у нас есть — разумеется Mail.Ru Group, но, к сожалению, также и Яндекс ни на каких коммерческих условиях не готовы размещать совершенно законную информацию о законных политических акциях, прописав в правилах сервисов крайне расплывчатый и неясно сформулированный «отказ от размещения любой политической рекламы». Конечно, это не сюрприз, что в нашей стране коммерческие компании находятся в униженном положении, и не имеют возможности зарабатывать деньги на совершенно легальной деятельности — но вот чтобы вы знали.

3. Митинги 9 сентября не являются предвыборной агитацией (разумеется), и никак не нарушают избирательного законодательства РФ.

4. ЦИК нагло врет, говоря о том, что, якобы, митинги нельзя проводить в день голосования. (У нас по всей стране незаконные отказы, но все же в Питере, в Чебоксарах и еще в паре мест митинги согласованы — там, видимо, какой-то другой календарь?). Конечно можно. Та же «Единая Россия» проводит их постоянно. И правильно. Никаких ограничений на свободу собраний в связи с выборами законодательство не предусматривает.

5. Не говоря уж о том, что в силу особенностей избирательного законодательства, в России каждое воскресенье проходят какие-нибудь выборы (досрочные / внеочередные / довыборы), в чем очень легко убедиться, глядя на календарь выборов на сайте ЦИК. Но письма они стали писать почему-то только сейчас.

Ну как почему-то. Мы же видим — всем, просто всем структурам российской власти — от ЦИК до партии Яблоко, от Роскомнадзора до центра Э — поставлена задача любым способом воспрепятствовать проведению Единого дня протеста против пенсионного грабежа 9 сентября. Вот все и стараются, кто во что горазд.

Но как они боятся-то митингов 9 сентября и какие ресурсы кидают. Это хорошо, очень хорошо.