ВС Греции одобрил экстрадицию Александра Винника в Россию

Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Александра Винника в РФ, сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

«Официально решение суда будет опубликовано 14 сентября, однако из того, что сказал судья на заседании, следует, что решение об экстрадиции Винника в Россию принято», — сказал адвокат ТАСС. Сам Винник заявил суду, что хочет, чтобы его экстрадировали в Россию.

Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. В России Винник заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Москва также добивается его выдачи. Как уточняет ТАСС, на данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.