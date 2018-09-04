«Анадолу»: ВКС России бомбят сирийский Идлиб

Российская авиация наносит удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.
Днем российские истребители нанесли удары по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал возможную атаку на провинцию Идлиб «серьезной гуманитарной ошибкой».
«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!», — написал Трамп в Twitter.Идлиб — единственный оставшийся оплот оппозиции в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в провинции остались и боевики.