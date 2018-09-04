«Анадолу»: ВКС России бомбят сирийский Идлиб

Российская авиация наносит удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Днем российские истребители нанесли удары по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», — сообщает сайт вооруженной сирийской оппозиции, передает «Анадолу».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал возможную атаку на провинцию Идлиб «серьезной гуманитарной ошибкой».

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!», — написал Трамп в Twitter.

Идлиб — единственный оставшийся оплот оппозиции в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в провинции остались и боевики.