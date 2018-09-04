Глава Союза журналистов рассказал об идее лицензирования видеоблогеров

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев заявил, что введение лицензий для деятельности видеоблогеров поможет бороться с фейковыми новостями.

«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, возможно, в том числе, для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы. Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем это фейк-ньюс», — сказал Соловьев в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что Россия не может уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети, но при этом «нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете. Потому что пока критерием работы этих людей является их собственная совесть».