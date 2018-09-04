Минюст хочет ужесточить правила работы борющихся с ВИЧ НКО

Согласно законопроекту, размещенному на портале на портале проектов нормативных правовых актов, НКО должны будут предоставлять чиновникам свои программы и иные документы. В течение 30 дней программа будет либо утверждена, либо запрещена. Те НКО, которые проигнорируют запрет, ждет ликвидация.
В документе указано также, что иностранными источниками финансирования признаются «иностранные государства, их государственные органы, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, уполномоченные ими лица и российские юридические и физические лица, получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников».