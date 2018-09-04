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Трамп предостерег Россию и Асада от атаки на сирийскую провинцию Идлиб

04.09.2018

Президент США Дональд Трамп назвал возможную атаку правительственных сил Сирии, поддерживаемых Россией на провинцию Идлиб «серьезной гуманитарной ошибкой».

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!», — написал Трамп в Twitter.

Идлиб — единственный оставшийся оплот оппозиции в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в провинции остались и боевики. Как отмечает The Guardian, в пятницу российский флот маневрировал в Средиземноморье, турецкая армия отправила бронетанковый конвой глубоко в Сирию, сирийская армия также переведена в высокую боевую готовность.

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