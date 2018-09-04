Трамп предостерег Россию и Асада от атаки на сирийскую провинцию Идлиб

Президент США Дональд Трамп назвал возможную атаку правительственных сил Сирии, поддерживаемых Россией на провинцию Идлиб «серьезной гуманитарной ошибкой».

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться!», — написал Трамп в Twitter.