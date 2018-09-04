Банки предупредили о массовом вбросе фальшивок через банкоматы

Производитель популярных в России банкоматов NCR предупредил банки о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5000 рублей — некоторые учреждения перестали принимать их.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудники двух крупных банков, проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр. Ущерб они пока оценить затруднились, но речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.