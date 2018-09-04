РБК подсчитал число судимых кандидатов

Около 2,2% выразивших желание баллотироваться 9 сентября в депутаты региональных и муниципальных парламентов имеют судимость — это около 1200 человек. Чаще всего они судимы за кражу и побои, но есть и осужденные за захват заложников и подделку избирательных документов, передает РБК.

Среди кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», судимость имеют около 1,5%. Самый высокий процент судимостей у самовыдвиженцев — около 4,6% (примерно каждый 20-й). Среди выдвинутых от КПРФ и «Яблока» судимость имеет примерно каждый 30-й.По сравнению с 2017 годом количество судимых кандидатов выросло — в прошлом году их было 1,9%. Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9%.