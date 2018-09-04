FT: через Danske Bank в 2013 году перевели около $30 млрд, связанных с Россией

Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР, пишет Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial — отделение банка ранее обвинили в отмывании средств.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 г. рекорда, составив около 80 000 операций на сумму примерно $30 млрд», — цитируют «Ведомости» статью FT.

Эта сумма переводов во много раз превышает прежние оценки. При этом отмечается, что не все транзакции вызывают подозрение. Банк планирует детально изучить их.

В июле глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал уголовный иск против Danske Bank, заявив, что как минимум 190 счетов использовались для отмывания $203 млн, включая счет помощника российского президента Владимира Путина.