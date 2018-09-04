Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

Как передает РБК, из этих 84% респондентов 33% готовы продать экономически неэффективные активы и 51% — те активы, которые связаны с «риском прекращения деятельности». Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% опрошенных назвали геополитическую напряженность. Также беспокойство вызывают изменение торговой политики, волатильность валютного курса и цифровая трансформация.
«Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений, а также от нестабильности и ужесточения требований регуляторов. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу», — говорится в тексте исследования.