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Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

04.09.2018

84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков, говорится в исследовании «Барометр уверенности компаний» аудиторско-консалтинговой группы EY.

Как передает РБК, из этих 84% респондентов 33% готовы продать экономически неэффективные активы и 51% — те активы, которые связаны с «риском прекращения деятельности». Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% опрошенных назвали геополитическую напряженность. Также беспокойство вызывают изменение торговой политики, волатильность валютного курса и цифровая трансформация.

«Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений, а также от нестабильности и ужесточения требований регуляторов. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу», — говорится в тексте исследования.

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