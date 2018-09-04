«Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс». В частности, из реестра были исключены «Панорама Тур», агентство путешествий «Натали» и туроператор «Натали турс».Ранее «Натали Турс» объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Решение Ростуризма позволяет применить фингарантии, отмечает ТАСС. Ассоциация туроператоров России оценила ущерб клиентов компании почти в 1,2 млрд руб. При этом финансовая ответственность застрахована лишь на 150 млн руб.