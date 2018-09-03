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Группа ВТБ продала единственный бизнес в США

03.09.2018

Финансовая группа ВТБ продала свое подразделение в Нью-Йорке — VTB Capital Inc. — единственный бизнес ВТБ в США, который работал с 2012 года.

Покупателем стал менеджмент этой компании, сообщает РБК. После закрытия сделки компанию переименовали в Xtellus Capital Partners, которая стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью. Новая компания заключила с ВТБ соглашение, в рамках которого обязалась выполнять функции брокер-дилера для российской финансовой группы на американском рынке.

«С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», — пояснили в ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается.

ВТБ находится под секторальными санкциями Минфина США с июля 2014 года. В начале апреля 2018 года Вашингтон включил в санкционный список и предправления финансовой группы Андрея Костина. 

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