Группа ВТБ продала единственный бизнес в США

Покупателем стал менеджмент этой компании, сообщает РБК. После закрытия сделки компанию переименовали в Xtellus Capital Partners, которая стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью. Новая компания заключила с ВТБ соглашение, в рамках которого обязалась выполнять функции брокер-дилера для российской финансовой группы на американском рынке.
«С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», — пояснили в ВТБ.
Сумма сделки не раскрывается.
ВТБ находится под секторальными санкциями Минфина США с июля 2014 года. В начале апреля 2018 года Вашингтон включил в санкционный список и предправления финансовой группы Андрея Костина.