Растет задолженность россиян перед банками

Эксперты ОНФ на основании данных Банка России и Росстата выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21 до 24%. Средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. руб., подсчитали эксперты.

Объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн руб. За такой же период прошлого года прирост составлял 3,5%, то есть рост ускорился в 2,6 раза.

Существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Калмыкии (51%), Республике Тыва (49%), Чувашской Республике (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).