Росстат засекретил 4,7% ВВП

Росстат опубликовал обновленные данные об объемах, структуре и динамике ВВП за 2011–2017 годы, но вновь не раскрыл расходы государства на долговременные вооружения и научные исследования и разработки.



Эти компоненты, которые прибавляют к номинальному ВВП несколько триллионов рублей, не раскрыты, из-за требований закона о государственной тайне, пояснили РБК в Росстате. По остаточному принципу РБК вычислил, что расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн руб. в 2016 году. Это 4,75% ВВП России за соответствующий год.

​Ранее сам Росстат выступал за публикацию суммы затрат на закупку вооружений и обсуждал проблему с профильными ведомствами. Но в ближайшее время изменение порядка публикации данных не предвидится. Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин считает, что засекреченность данных гособоронзаказа ведет к непрозрачности и, как следствие, неэффективным тратам.