По заявлению Мединского полиция возбудила дела в отношении мультипликаторов

Уголовные дела были возбуждены в следственном департаменте МВД России, рассказал источник РБК в полиции. По результатам проверки выяснилось, что «неустановленные лица, представившись представителями компании ООО «Кинокомпания «25 этаж», под предлогом съемок художественного полнометражного национального фильма «Сны Севы Горелова» завладели денежными средствами федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на общую сумму 10 млн руб», сказал собеседник издания.
«Сны Севы Горелова» снимал режиссер Петр Тодоровский-младший. Фильм под новым названием «Лавстори» получил приз «За дебют» на фестивале «Окно в Европу», отмечает РБК. Конкурсный управляющий «Кинокомпании «25-й этаж» Людмила Вербицкая сообщила, что компания находится в стадии банкротства.
Также 1 сентября следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из компании «Артополион». В этом случае было похищено 25 млн руб. под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа». Следователи пытаются установить участников и соучастников преступления, а также обстоятельства мошенничества. Деньги на производство полнометражного мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа» Фонд кино выделил «Артополиону» в 2012 году.