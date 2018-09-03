В Кремле не согласились со словами Макрона о мечте Путина развалить Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT сказал, что мечта российского президента Владимира Путина — «демонтаж» Евросоюза.«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — сказал Макрон (цитата по РБК).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявление ответил, что «мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным». По его словам, нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом, которые находятся в «подмороженном» состоянии зависит не от российской стороны.