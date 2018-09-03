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ФБК Навального создал сайт «Пенсионный грабеж: что делать»

03.09.2018

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального создал специальный сайт, посвященный пенсионной реформе в России «Пенсионный грабеж: что делать».

На портале pensiya.org размещен калькулятор, который позволит подсчитать, «на сколько лично вас ограбит государство после принятия закона». «Считайте и делитесь результатами — цифры часто убедительнее слов. Чем больше граждан «поиграется с упырями» на этом калькуляторе, тем больше осознает, насколько нагло их ограбили и на какую сумму», — говорится в блоге Навального, который сам сейчас отбывает административный срок ( 30 суток) в изоляторе временного содержания за акцию под названием "забстовка избирателей", которая прошла в Москве и в других городах страны в конце января. 

Также на сайте pensiya.org  можно скачать листовки с призывом приходить на акцию протеста изменения пенсионного возраста 9 сентября, а также можно оставить свою электронную почту, что получить информацию  «за кого именно ни в коем случае нельзя голосовать».

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