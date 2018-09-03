«Кавказ.Реалии»: в Чечне под пытками от 40 человек требовали признания в участии в бандформированиях

В августе в чеченском городе Аргуне задержали и пытали порядка 40 мужчин — от них требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свои источники.

Отпустили задержанных 23 августа. По данным издания об арестах распорядился начальника отдела МВД РФ по Аргуну Аюб Катаев, который позднее был отстранен от должности.

Аюб Катаев фигурировал в материалах, связанных с пытками и преследованиями геев в Чечне. Он внесен в санкционные списки ряда западных стран, отмечает «Кавказ.Реалии».