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В Москве почтили память жертв теракта в школе Беслана

03.09.2018

На площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве состоялся митинг «Без слов» в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана.

В акции приняли участие около 300 человек, среди которых были представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи, сообщает «Интерфакс». Собравшиеся не произносили речей, они возложили цветы и венки у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане», некоторые оставляли детские игрушки.

В 13:05 — время первого взрыва в спортзале бесланской школы — участники акции выпустили 334 белых шара по числу погибших при захвате заложников.

Школа №1 Беслана была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней их держали в заминированном спортзале. В результате в результате действий боевиков, захвативших школу, двух взрывов и пожара погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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