В Москве почтили память жертв теракта в школе Беслана

На площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве состоялся митинг «Без слов» в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана.

В акции приняли участие около 300 человек, среди которых были представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи, сообщает «Интерфакс». Собравшиеся не произносили речей, они возложили цветы и венки у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане», некоторые оставляли детские игрушки.