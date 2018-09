Причиной пожара в нацмузее Бразилии назвали халатность

Халатность, как заявили власти, стала причиной пожара, в огне которого сгорел Национальный музей Бразилии, расположенный в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Euronews.

СМИ страны со ссылкой на министра культуры заявляют, что «трагедии можно было бы избежать», если бы проект реорганизации музея был бы претворен в жизнь. Два года назад бюджет учреждения был значительно секвестирован.

A massive fire has broken out in a 200-year-old museum in the Brazilian city of Rio de Janeiro. Officials say nobody was injured but that much of the collection consisting of more than 20 million items was lost. pic.twitter.com/3PutKGSyaT