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Причиной пожара в нацмузее Бразилии назвали халатность

03.09.2018

Халатность, как заявили власти, стала причиной пожара, в огне которого сгорел Национальный музей Бразилии, расположенный в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Euronews

СМИ страны со ссылкой на министра культуры заявляют, что «трагедии можно было бы избежать», если бы проект реорганизации музея был бы претворен в жизнь. Два года назад бюджет учреждения был значительно секвестирован.

Пожар произошел в воскресенье после закрытия, в результате люди не пострадали, но огонь уничтожил практически всю коллекцию, насчитывавшую до 20 млн экспонатов.

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