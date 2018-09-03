После пыток в ярославской колонии ФСИН выявила 42 факта «недостойного» поведения сотрудников

Комиссии ФСИН, направленные в регионы для проверки информации о возможном нарушении прав заключенных, выявили 42 факта ненадлежащего поведения сотрудников службы. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«В Москву из территориальных органов пришли ответы, что нарушений не выявлено. Мы решили это перепроверить. В те территориальные органы, по которым у нас была информация, что там могли нарушаться права заключенных, были направлены комиссии. В 42 случаях нарушения подтвердились, были выявлены видеозаписи и другие материалы, которые свидетельствовали о том, что наши сотрудники вели себя как минимум ненадлежащим образом <…> мы передали все материалы в Следственный комитет. Есть там состав преступления или нет — оценку дадут следователи <…> 42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных», — рассказал Макименко.

Проверки в российских колониях начались после публикации на сайте «Новой газеты» видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. 23 августа издание опубликовало второе видео избиения заключенных сотрудниками ярославской колонии №1.