Журналистов-расследователей Reuters приговорили к тюремному сроку в Мьянме

Суд в Мьянме признал двух корреспондентов Reuters виновными в нарушении закона о государственной тайне, приговорив их к семи годам тюрьмы — журналисты расследовали убийства десяти мусульман-рохинджа.

Как передает агентство, окружной судья Янгона постановил, что 32-летний Ва Лоун и 28-летний Киав Со Оо нарушили закон, принятый во время британского колониального правления, получив секретные государственные документы.

Представители организаций, занимающихся отстаиванием свободы прессы, ООН, Евросоюз и ряд стран, включая США, Канаду и Австралию, призывали вынести по делу корреспондентов оправдательный приговор.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока Ва Лоун и Киав Со Оо страдают от этой несправедливости, и в ближайшие дни примем решение о том, как действовать дальше, в том числе о том, призывать ли к их освобождению в рамках какого-либо международного форума», — заявил главный редактор Reuters Стивен Адлер.

Сами репортеры рассказали, что секретные документы им передали два полицейских непосредственно перед задержанием 12 декабря. Они работали над расследованием убийства десяти мусульман-рохинджа и других преступлений с участием военных в деревне в штате Ракхайн на севере Мьянмы.