Выросла доля россиян, готовых митинговать против повышения пенсионного возраста

На возможном референдуме о пенсионной реформе 77% россиян проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию. Напротив, каждый десятый респондент отдал бы свой голос против сохранения нынешнего возраста.

При этом доля россиян, готовых принимать участие в массовых выступлениях против пенсионной реформы, выросла с 37% в июле против 53% в августе, свидетельствуют данные «Левада-центра» . Социологи отмечают, что среди сторонников ЛДПР и КПРФ готовность принимать участие в подобных выступлениях выше, чем среди сторонников «Единой России».Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Президент Владимир Путин 29 августа предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет. Накануне по всей стране прошли акции протеста против реформы, их участники требовали отставки правительства и. в ряде случаев, президента.