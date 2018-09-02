Собянин предложил присвоить имя Кобзона театральному центру на Дубровке

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал идею о присвоении имени эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона театральному центру на Дубровке.
«Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке», — написал глава Москвы в Twitter.
В 2002 году Кобзон принимал участие в переговорах с террористами, которые захватили театральный центр. Он вывел из здания беременную женщину и несколько детей.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. 2 сентября он
похоронен на Востряковском кладбище в Москве. На
церемонии прощания в Концертном зале им. Чайковского в ряду сотен поклонников артиста присутствовали
президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.