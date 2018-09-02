ООН готова содействовать реконструкции Сирии после полного перехода власти

В секретной директиве Организации объединенных наций о работе в Сирии указывается, что только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране. При этом отмечается, что ООН будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гуманитарной помощи в Сирию. Документ публикует «КоммерсантЪ», по данным издания, автором директивы является американский дипломат, бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший пост этой весной.

Речь идет о документе, составленном в октябре 2017 года, и озаглавленном «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Он имеет статус внутреннего документа Секретариата ООН и определяет принципы работы структур и представителей ООН в Сирии, отмечает газета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказав о существовании документа, заявил, что считает его примером «манипуляции западных стран секретариатами международных организаций». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позже опроверг существование директивы.