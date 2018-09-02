Проститься с Александром Захарченко приехали российские депутаты и сенаторы

В Донецке проходит церемония прощания с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, который погиб в минувшую пятницу в результате взрыва. Свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На церемонию прощания приехали российские официальные лица — глава Крыма Сергей Аксенов, сенаторы и депутаты, среди которых Наталья Поклонская и Ольга Ковитиди, сообщает «Эхо Москвы».

Радиостанция отмечает, что в информационной картине российских СМИ прощание с Захарченко занимает такое же место, как и похороны народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. На главных федеральных каналах выходят посвященные им сюжеты.

Российская делегация не запрашивала разрешения у украинских властей перед приездом в Донецк, несмотря на то, что власти РФ официально признают территорию самопровозглашенной республики частью Украины. Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.