NYT: ФБР и Минюст США пытались завербовать Олега Дерипаску

Чиновники Министерства юстиции США пытались сделать российского олигарха Олега Дерипаску информатором для получения сведений о российской организованной преступности, а затем о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года.

Как пишет The New York Times, сделать Дерипаску своим информатором ФБР и Минюст безуспешно пытались с 2014 по 2016 годы. Они говорили, что могут оказать помощь в получении визы или даже изучить другие шаги по решению его юридических проблем. Взамен они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а затем о возможной российской помощи кампании президента Дональда Трампа. Дерипаска же сказал американским следователям, что он не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля и администрации Трампа. Источник издания также отметил, что Дерипаска уведомил Кремль о попытке вербовки.