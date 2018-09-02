В Дагестане уничтожили причастного к нападению на полицейских главаря банды

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили о ликвидации в ходе главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, который был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов.Хубаева обнаружили в лесу в двух километрах от села Тотурбийкала. Он отказался сдаться и открыл огонь из автоматического оружия, передает «Интерфакс» сообщение НАК. В перестрелке подозреваемый убит. Как сообщается, Хубаев причастен к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских.