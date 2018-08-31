Убит Александр Захарченко глава самопровозглашенной ДНР

"Интерфакс" сообщает, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка, у кафе «Сепар» на улице Пушкина, которое находится неподалеку от резиденции Захарченко. "Интерфакс" ссылается на источники в ДНР. UPD :20:32 Телеканал "Россия-1" сообщает со ссылкой на советника Захарченко, Александра Казакова, что подозреваемые во взрыве, в результате которого был убит глава самопровозглашенной ДНР, задержаны : "На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта", — сказал Казаков в эфире передачи "60 минут" госканала "Россия-1". РИА Новости https://ria.ru/world/20180831/1527629656.html