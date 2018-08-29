Правозащитник Юлий Рыбаков о путинских поправках

Пушки или масло? Конечно - пушки!Наш любимый президент ласково и проникновенно объяснил народу, что никакие иные меры сохранения пенсионной системы, кроме отсрочек по выплате пенсий нет, потому что все дополнительные источники столь малы что их хватит не надолго. Лишь один источник финансирования он забыл - сокращение расходов на пушки, ракеты и войны. Сегодня они больше чем все расходы на социалку и, если их ополовинить, то хватит на то, чтобы отложить вступление действительно необходимой реформы на 10-15 лет. Что бы люди могли подготовиться и психологически и материально. Но, пушки - не тронь. это святое! А еще - кто нибудь слышал об изменениях в сроках выхода на пенсию военных, ментов и чекистов? Их, опору трона, реформа не касается!?