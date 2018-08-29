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Социолог Элла Панеях о путинских поправках

29.08.2018

Ни одного слова о привилегиях силовиков

В первый раз за много лет выслушала путинскую слезницу в прямом эфире. Ишь, как тон поменял. Никакого железа в голосе, оправдывается.

Если убрать маловажную лапшу, две важных уступки:
- минус опережающее повышение пенсионного возраста для женщин;
- "пенсионные" льготы по налогам, проезду и т.д. назначать по фактическому (старому) возрасту, а не с реальным выходом на пенсию;

- зато мера с потенциально тяжелейшими последствиями - введение ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за увольнение работника предпенсионного возраста;
- и признано, что резервов нет ни на что вообще: страна пока не банкрот, но живет от получки до получки. Я думаю, что это отразится теперь на всей остальной социалке, и вообще на любых мало-мальски осмысленных госрасходах. Факт признан, чего уж теперь. Можно все остатки пускать на мосты и Сирию.

И ни одного слова о привилегиях силовиков.


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