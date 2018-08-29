Социолог Элла Панеях о путинских поправках

В первый раз за много лет выслушала путинскую слезницу в прямом эфире. Ишь, как тон поменял. Никакого железа в голосе, оправдывается.

Если убрать маловажную лапшу, две важных уступки:

- минус опережающее повышение пенсионного возраста для женщин;

- "пенсионные" льготы по налогам, проезду и т.д. назначать по фактическому (старому) возрасту, а не с реальным выходом на пенсию;

- зато мера с потенциально тяжелейшими последствиями - введение ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за увольнение работника предпенсионного возраста;- и признано, что резервов нет ни на что вообще: страна пока не банкрот, но живет от получки до получки. Я думаю, что это отразится теперь на всей остальной социалке, и вообще на любых мало-мальски осмысленных госрасходах. Факт признан, чего уж теперь. Можно все остатки пускать на мосты и Сирию.

И ни одного слова о привилегиях силовиков.