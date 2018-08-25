Навальный задержан по протоколу от 31 января, суд в понедельник

Навального задержали в шортах и в тапочках пятеро сотрудников 2-го операполка, сообщил журналистам его адвокат. При задержании к нему была применена сила: у него повреждена фаланга мизинца и сейчас он находится в больнице. Адвокат сообщил, что Навального вменяется какой-то протокол Басманного ОВД от 31 января. По его словам, Навальный из больницы будет возвращен в Даниловское ОВД , где будет находится до понедельника, когда состоится суд. Очевидно власти решили Навального отправить за решетку в предверии всеобщего дня голосования 9 сентября и выборов мэра Москвы. Вероятно, власти опасаются протестов против повышения пенсионного возраста: Навальный призвал выйти людей на улицу 9 сентября. Мэрия Москвы ранее сегодня сообщала, что готова рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение протестной акции.