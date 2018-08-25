Алексей Навальный задержан у подъезда своего дома и доставлен в ОВД "Даниловское" Москвы

Политик Алексей Навальный неожиданно задержан у подъезда своего дома, когда он намеревался ехать к родителям. Он доставлен в ОВД "Даниловское" города Москвы, к нему не позволяют пройти защитникам, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Причины задержания не называются. В последние несколько дней Навальный обнародовал два шумных расследования — одно касающееся спикера Государственной Думы Вячеслава Володина
, другое — о завышенных ценах при закупке продовольствия для 340 тыс армии Росгвардии
, которая осуществляется компанией, которая, как считает Навальный, как-то связана с премьером Дмитрием Медведевым. На 9 сентября, всероссийский день голосования и день выборов мэра Москвы, Навальный объявил демонстрацию против повышения пенрсионного возраста.