Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич — о том, как ее вербовали

Если вы занимаетесь политической или правозащитной работой, обязательно прочитайте, такое может произойти с любым.

В пятницу утром мне позвонили в дверь. Как человека, дважды пережившего обыски, меня пугают нежданные звонки. К тому же мой адрес в Москве почти никто не знает.

В глазке я увидела мужчину с букетом цветов. Он не был похож на курьера, еще менее — на поклонника. Впрочем, участкового или эшника тоже не напоминал. Поняв, что он скорее всего один, я решила открыть.

Букет роз держал опрятный мужчина лет 45. Спокойные глаза, мягкая улыбка. Совершенно незапоминающаяся внешность.

— Здравствуйте, Наталья.

Если бы я верила в чудо, то подумала бы, что небеса послали мне жениха.

Наш диалог был странным. Я в панике выясняла, кто он и откуда у него мой адрес. Он был спокоен, улыбался, отвечал очень мягко и уклончиво, давая понять, что знает обо мне больше, чем я думаю, и постоянно пытался вручить букет.Потом он предложил продолжить беседу за кофе. «Вы ведь, кажется, очень любите кофе» - сказал он, слегка прищурившись.

Мы договорились встретиться чуть позже днём. Там мой собеседник признался, что является сотрудником ФСБ. И предлагает мне дружить. В понимании органов «дружить» означает встречаться раз в неделю и рассказывать о своей работе: куда ездишь, с кем встречаешься. Особенно моего визави интересовали зарубежные командировки.

Мы беседовали около часа. Собеседник обволакивал меня своей подчеркнутой галантностью, предлагал то коктейль, то мороженое, улыбался и шутил, уговаривал дружить, сулив надежную защиту («Вы же понимаете, что дальше все будет только хуже, а Ваши адвокаты — они не защитят Вас, они ненадежные, а мы — защитим», «Вам сильно досталось во Владивостоке, мы можем сделать так, что в отношении Вас это прекратится»), карьеру («с нами Вы можете забраться высоко, а так Вас ничего хорошего не ждёт»), приятное общение и опеку («Вы были в Большом театре? Давайте сходим, можете мне полностью доверять, я всегда буду с Вами. А цветы, не подумайте — это от меня лично»).

Я отказывалась, ссылаясь на то, что информатор из меня никакой — всё разбалтываю в два счёта, и наше общение моментально станет всеобщим достоянием: либо проговорюсь сама, либо вычислят опытные коллеги. Он продолжал улыбаться и предлагал попробовать.

Тогда я перешла к аргументам принципиальным: мне не нужна личная безопасность, когда на моих друзей давление продолжится, к тому же он предлагает мне стать стукачом, которых в моем круге называют «подментованными», и я перестану себя уважать, если соглашусь на это. Он повторил, что так мне будет безопаснее.

Я поняла, что разговор теряет смысл. Мне захотелось поскорее закончить, но так как я не находила в себе сил просто встать и уйти, я перешла к идеологическим аргументам: дружить с ФСБ означает помогать репрессивной системе, которая ломает жизни людей. Он предложил ещё воды.

Я ушла, отказавшись пообещать ему никому не рассказывать о нашей встрече, хотя он намекнул, что огласка может мне навредить. Но если он действительно так хорошо меня знает, как говорит, то, как он мог подумать, что я пойду встречаться с ним, никому не рассказав? Если он так давно за мной наблюдает и так хорошо знает мою биографию, то как он мог предположить, что я, воспитанная в семье диссидентов, много лет занимающаяся публичной политической активностью, смогу вот так, после одной встречи с чужим мне человеком, взять и перечеркнуть всё то, что для меня важно: репутацию, самоуважение, ценности и идеалы. То, ради чего я вообще-то выбрала не самый легкий в жизни путь и рискую прожить всю жизнь под страхом репрессий и никогда не увидеть той России, за которую я выступаю.

Безусловно, я не единственная, к кому эти люди пытаются найти подход. И я пишу этот текст не только для того, чтобы отвадить ФСБ от дальнейших неформальных контактов со мной, но скорее для тех, кто уже столкнулся или еще столкнется с попыткой таких контактов. Я на себе ощутила обаяние вербовщика, и я надеюсь, что мой подробный рассказ поможет понять, как в такой ситуации не наделать глупостей.

1) Скорее всего сама ситуация контакта будет очень неожиданной, собьет Вас с толку. Это не менты, которые ловят на улице и кладут лицом в пол. Это интеллигентное приветствие, комплименты и галантность. Но суть — та же.

2) Давайте при первом же разговоре четкий отказ от сотрудничества. Не пытайтесь их перехитрить. Они не идиоты. Они делают эту работу много лет. Поняв, что вы играете, они вас накажут.

3) Ничего им не обещайте. Если потом обманете — вы ненадежный, считай предатель. С такими поступают плохо. Пообещав хоть что-то, вы вступаете в игру.

4) Расстаньтесь с иллюзией, что ФСБ — это серьезные ребята, а не отбросы из «центра Э», не изверги из ФСИН, и не простоватые оперативники из отдела полиции. Это серьезные ребята, но они тоже часть отвратительной репрессивной машины, которая уничтожила Магнитского и Алексаняна, отняла 10 лет жизни у Ходорковского, уничтожает Сенцова, Анну Павликову и десятки других политзаключенных. Все эти заведения работают на один процесс — уничтожение свободы, прогресса и цивилизации. Помогая им, вы становитесь частью этой машины. Вы не можете в рабочее время быть правозащитником или политиком, а в нерабочее помогать тем, кто уничтожает права и политические свободы. Если не можете устоять, лучше смените профессию.

5) Помните, что вы для них — рабочий инструмент, как жучок, который подсовывают в чужой дом. Если жучок обнаружат и выкинут — они найдут новый получше. Им наплевать на вас, они хотят получать информацию о людях гораздо более значимых, чем вы. Не надо представлять себя важным участником шпионского сериала. Вам предлагают стать стукачом и шестеркой. Таких не уважает никто, в том числе ваши временные друзья.

6) У них может быть на вас компромат. Но не думайте, что работа на них вас спасёт. Если информация уже у них в руках, передача её следствию или телеканалам – дело времени.

7) Если обещают карьеру, то вспомните, что Никите Белых тоже сделали в своё время хорошее предложение. Но главное, как писал Довлатов, ты «вечно будешь подлецом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом»

Признаюсь, эта ситуация меня сильно напугала. Я не параноик, но страшно снова услышать звонок в дверь. Я понимаю, что эти люди сильнее меня. Я не знаю, где они, а они знают, где я. Но я не обманывала их и ни о чём не договаривалась. Надеюсь, что они больше меня не побеспокоят.

А если вы поможете распространить эту информацию, то может стукачей в наших рядах станет меньше.

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