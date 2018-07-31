В «Известиях» заявили об отсутствии сотрудников на территории ЦАР

Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской не находился.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении издания.

Ранее ТАСС сообщил, что двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике были сотрудниками «Известий». «То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», - сказали агентству в посольстве России.