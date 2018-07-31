В Центральноафриканской республике убиты двое сотрудников «Известий»

Двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике были сотрудниками «Известий», однако их личные документы еще не обнаружены и нет определенности, являются ли они гражданами РФ.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», — сказали ТАСС в посольстве России.Трое человек, предположительно, россиян, имевших при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными боевиками в Центральноафриканской Республике в ночь с понедельника на вторник.