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В Центральноафриканской республике убиты двое сотрудников «Известий»

31.07.2018

Двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике были сотрудниками «Известий», однако их личные документы еще не обнаружены и нет определенности, являются ли они гражданами РФ.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», — сказали ТАСС в посольстве России.

Трое человек, предположительно, россиян, имевших при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными боевиками в Центральноафриканской Республике в ночь с понедельника на вторник.

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