«Зона права» соберет информацию о пытках в учреждениях МВД и ФСИН с помощью «горячей линии»

Правозащитная организация «Зона права» открывает федеральную «горячую линию» по пыткам, совершенным сотрудниками силовых органов. С 1 по 15 августа правозащитники будут принимать сообщения о фактах избиения и гибели людей в результате действий сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ.

Как пишет «Новая газета», позвонивших проинструктируют, в частности, о том, куда следует обращаться в случае произвола, какие документы необходимо собрать для заявления о преступлении в Следственный комитет или в суд и по другим вопросам. При наличии документов, подтверждающих телесные повреждения у пострадавших, «Зона права» готова оказать подробную юридическую консультацию по делу.

Информация, полученная во время федеральной «горячей линии», в обобщенном виде будет направлена для проверки в СКР.

Телефон «горячей линии»: +7 926 648-85-22. Информация принимается и по электронной почте info.zonaprava@gmail.com.

В 2017 году адвокаты и юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией, через суды добились осуждения 25 работников ФСИН и 11 полицейских. В национальных судах в пользу пострадавших взыскали 470 тыс. руб., в ЕСПЧ — €139 тыс. За этот год к ответственности привлечены 10 полицейских, 3 работника ФСИН и 1 оперативник ФСБ, взыскали 5 млн руб. компенсации в национальных судах, €11 тыс. — в ЕСПЧ.