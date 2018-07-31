Уголовное дело возбудили в отношении проигнорировавшего пытки следователя

Уголовное дело возбудили в отношении следователя, который ранее отказался открывать дело по факту избиения в колонии Ярославской области заключенного Евгения Макарова.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что следователь уволился в ноябре 2017 года.

Евгений Макаров жаловался на пытки в колонии, но уголовное дело возбуждать не стали. Это произошло только после публикации видео, на котором видно, как сотрудники ФСИН избивают его. Сейчас по делу арестованы семь сотрудников ИК-1, а замначальника по воспитательной работе отправлен под домашний арест.