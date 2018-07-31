Убившие отца сестры рассказали об издевательствах с его стороны

Сотрудники московской Общественно-наблюдательной комиссии посетили в ИВС обвиняемых в убийстве своего отца трех сестер.

У двух девушек на видны колото-резаные ранения. Сестры рассказали, что отец не пускал их в школу, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал, сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, передает «Интерфакс».

По словам Мельникова, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, за год были в школе всего семь раз. Из-за угроз расправы мать с сыном убежала из дома.

Вечером 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали его дочерей 17, 18 и 19 лет, которые признали вину.