С 1 августа ФНС раскроет часть налоговой тайны

С 1 августа Федеральная налоговая служба будет публиковать на своем сайте сведения об организациях, с которых был снят режим налоговой тайны.

Так будут раскрыты сведения о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений; о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками; об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения.

Раскрытие не затронет стратегические предприятия, организации оборонно-строительного комплекса и компании, отнесенные к крупнейшим налогоплательщикам, отмечает «КоммерсантЪ» . Информация о стратегических предприятиях появится в системе ФНС «Прозрачный бизнес» после 2020 года.

Второй этап запуска сервиса начнется 1 октября — с этой даты будут раскрыты данные о доходах и расходах, суммы уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. С 1 декабря в сервис будут загружены суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам, а также данные о налоговых правонарушениях. Часть этих сведений составляла налоговую тайну до 1 мая 2016 года, однако поправки к Налоговому кодексу лишили их такого статуса.