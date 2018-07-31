Надземный переход обрушился на Ярославском шоссе

Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны из-за обрушения наземного пешеходного перехода.

«Сегодня в 10:15 в Пушкинском районе на 31 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На Ярославском шоссе из-за аварии образовалась большая пробка. Объехать место ЧП можно по Осташковскому шоссе, а так же по дорогам городских округов Королев, Пушкино и Ивантеевка.