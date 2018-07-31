Замдиректора ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что ему стыдно за сотрудников, которые избивали заключенного в ИК-1 Ярославской области.

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Извинения Макарову обязательны.

Все, кто участвовали, будут уволены. Там пока поступательно, еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства – что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — заявил Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Евгений Макаров жаловался на пытки еще в прошлом году, но уголовное дело возбудили только в июле 2018 после публикации на сайте «Новой газеты» видео, на котором зафиксирован момент избиения.