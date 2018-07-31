Глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку в СИЗО

Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО «Лефортово» голодовку.

«Таким образом он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката», — сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.