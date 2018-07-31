Глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку в СИЗО

Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО «Лефортово» голодовку.
«Таким образом он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката», — сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.Александр Шестун был арестован в июне по подозрению в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков. Он вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области. Представители Шестуна подали документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах главы района. Но в пакете документов не было доверенности на право представления интересов Шестуна как кандидата. Доверенность нужна для открытия банковского счета и для начала процесса сбора подписных листов.