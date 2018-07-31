ЕС ввел санкции против компании за строительство Крымского моста

Европейский совет ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. Ограничения введены в отношении ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые раннее уже были включены в санкционный список США, а также АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Строительство и открытие Крымского моста называются ЕС «ключевыми символическими шагами в установлении РФ контроля над аннексированными Крымом и Севастополем».

