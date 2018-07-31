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#Санкции

ЕС ввел санкции против компании за строительство Крымского моста

31.07.2018

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС

Европейский совет ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. Ограничения введены в отношении ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые раннее уже были включены в санкционный список США, а также АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Строительство и открытие Крымского моста называются ЕС «ключевыми символическими шагами в установлении РФ контроля над аннексированными Крымом и Севастополем».

«Мостотрест», а также «Стройгазмонтаж» и ее дочерняя компания «Стройгазмонтаж — Мост» принадлежат Аркадию Ротенбергу. 

Новые санкции никак не отразятся на реализации проекта, заявила РБК пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Тамань» Алина Черноиванова.

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