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В ярославской ИК-8 заключенные объявили голодовку

31.07.2018

В ИК-8 Ярославской области группа осужденных объявили голодовку, «требуя создания льготных условий отбывания наказания», сообщили в Управлении ФСИН.

В ведомстве отмечают, что ранее они допускали «грубые нарушения порядка отбывания наказания». По данным «Интерфакса», в голодовке участвуют около 10 человек, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1.

Ранее после появления видео пыток Макарова были арестованы семеро сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест. 

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