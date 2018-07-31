В ярославской ИК-8 заключенные объявили голодовку

В ИК-8 Ярославской области группа осужденных объявили голодовку, «требуя создания льготных условий отбывания наказания», сообщили в Управлении ФСИН.
В ведомстве отмечают, что ранее они допускали «грубые нарушения порядка отбывания наказания». По данным «Интерфакса», в голодовке участвуют около 10 человек, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1.
Ранее после появления видео пыток Макарова были арестованы семеро сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.
В ведомстве отмечают, что ранее они допускали «грубые нарушения порядка отбывания наказания». По данным «Интерфакса», в голодовке участвуют около 10 человек, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1.
Ранее после появления видео пыток Макарова были арестованы семеро сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.